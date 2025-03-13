У Словаччині заявили, що РФ повинна погодитись на пропозицію США щодо миру

Зокрема, Бланар назвав переговори між Україною та США у Саудівській Аравії значним досягненням, яке може зупинити кровопролиття і прокласти шлях до довгострокового мирного вирішення:

"Я високо ціную величезні зусилля нової адміністрації США з посередництва у мирних переговорах у Саудівській Аравії, які пропонують початкове і необхідне припинення вогню у військовому конфлікті в Україні", - сказав він.

За словами словацького міністра, війна в Україні не має військового вирішення. Він закликав Росію негайно відповісти на пропозицію, яка може стати "світлом в кінці тунелю".

Нагадаємо, вчора премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі "мирні пропозиції" які стосуються України. Однак він не конкретизувавши, що саме має на увазі.

30-денне перемир'я в Україні

Нещодавно у Саудівській Аравії відбулись перемовини України та Сполучених Штатів Америки, на яких делегації досягли низки домовленостей. Комада Трампа запропонувала введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

Також відомо, що сьогодні до Російської Федерації прибула американська делегація, яка планує обговорити режим тиші з ворогом.