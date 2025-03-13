UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Словаччині заявили, що РФ повинна погодитись на пропозицію США щодо миру

Фото: міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Словаччина закликала Російську Федерацію негайно відреагувати на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денне припинення вогню.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Зокрема, Бланар назвав переговори між Україною та США у Саудівській Аравії значним досягненням, яке може зупинити кровопролиття і прокласти шлях до довгострокового мирного вирішення:

"Я високо ціную величезні зусилля нової адміністрації США з посередництва у мирних переговорах у Саудівській Аравії, які пропонують початкове і необхідне припинення вогню у військовому конфлікті в Україні", - сказав він.

За словами словацького міністра, війна в Україні не має військового вирішення. Він закликав Росію негайно відповісти на пропозицію, яка може стати "світлом в кінці тунелю".

Нагадаємо, вчора премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі "мирні пропозиції" які стосуються України. Однак він не конкретизувавши, що саме має на увазі.

30-денне перемир'я в Україні

Нещодавно у Саудівській Аравії відбулись перемовини України та Сполучених Штатів Америки, на яких делегації досягли низки домовленостей. Комада Трампа запропонувала введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

Також відомо, що сьогодні до Російської Федерації прибула американська делегація, яка планує обговорити режим тиші з ворогом.

Водночас помічник диктатора Росії Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що країна-терорист не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Втім, як відзначив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, остаточне рішення ухвалює Путін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМирні переговориСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація