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Фіцо заявив, що підтримує "всі мирні плани" для України

Середа 12 березня 2025 22:23
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Фіцо заявив, що підтримує "всі мирні плани" для України Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі "мирні пропозиції" які стосуються України. Однак він не конкретизувавши, що саме має на увазі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

За словами Фіцо, він підтримує "всі мирні плани" та "всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні".

"Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов'ян, що я відкидав з самого початку конфлікту. Я є прем'єр-міністром країни, яка любить мир і яка послідовно проводить суверенну словацьку зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу", - написав він.

Заяви Фіцо та відповідь України

Нагадаємо, 28 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав "ворогом" президента України Володимира Зеленського через припинення транзиту російського газу до країн Європи.

У відповідь Зеленський зазначив, що Фіцо обрав Москву замість Америки й не прагне збереження незалежності та суверенітету своєї країни.

Заява прем'єра Словаччини, ймовірно, пов'язана з масовими акціями протесту, що спалахнули останнім часом у країні.

Раніше Фіцо звинуватив, що до протестів начебто причетна Україна.

МЗС України також відреагувало на останні резонансні заяви Фіцо. Відомство розцінює їх як спробу перекласти на Україну відповідальність політика за провали у внутрішній політиці.

Також варто нагадати, що раніше Фіцо заявляв, що Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям через припинення транзиту газу з РФ через Україну.

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Роберт Фіцо Мирні переговори Війна в Україні
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