Фіцо заявив, що підтримує "всі мирні плани" для України
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі "мирні пропозиції" які стосуються України. Однак він не конкретизувавши, що саме має на увазі.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.
За словами Фіцо, він підтримує "всі мирні плани" та "всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні".
"Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов'ян, що я відкидав з самого початку конфлікту. Я є прем'єр-міністром країни, яка любить мир і яка послідовно проводить суверенну словацьку зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу", - написав він.
Заяви Фіцо та відповідь України
Нагадаємо, 28 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав "ворогом" президента України Володимира Зеленського через припинення транзиту російського газу до країн Європи.
У відповідь Зеленський зазначив, що Фіцо обрав Москву замість Америки й не прагне збереження незалежності та суверенітету своєї країни.
Заява прем'єра Словаччини, ймовірно, пов'язана з масовими акціями протесту, що спалахнули останнім часом у країні.
Раніше Фіцо звинуватив, що до протестів начебто причетна Україна.
МЗС України також відреагувало на останні резонансні заяви Фіцо. Відомство розцінює їх як спробу перекласти на Україну відповідальність політика за провали у внутрішній політиці.
Також варто нагадати, що раніше Фіцо заявляв, що Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям через припинення транзиту газу з РФ через Україну.
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