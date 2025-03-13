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У Словаччині заявили, що РФ повинна погодитись на пропозицію США щодо миру

Четвер 13 березня 2025 16:44
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У Словаччині заявили, що РФ повинна погодитись на пропозицію США щодо миру Фото: міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Словаччина закликала Російську Федерацію негайно відреагувати на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денне припинення вогню.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Зокрема, Бланар назвав переговори між Україною та США у Саудівській Аравії значним досягненням, яке може зупинити кровопролиття і прокласти шлях до довгострокового мирного вирішення:

"Я високо ціную величезні зусилля нової адміністрації США з посередництва у мирних переговорах у Саудівській Аравії, які пропонують початкове і необхідне припинення вогню у військовому конфлікті в Україні", - сказав він.

За словами словацького міністра, війна в Україні не має військового вирішення. Він закликав Росію негайно відповісти на пропозицію, яка може стати "світлом в кінці тунелю".

Нагадаємо, вчора премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі "мирні пропозиції" які стосуються України. Однак він не конкретизувавши, що саме має на увазі.

30-денне перемир'я в Україні

Нещодавно у Саудівській Аравії відбулись перемовини України та Сполучених Штатів Америки, на яких делегації досягли низки домовленостей. Комада Трампа запропонувала введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

Також відомо, що сьогодні до Російської Федерації прибула американська делегація, яка планує обговорити режим тиші з ворогом.

Водночас помічник диктатора Росії Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що країна-терорист не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Втім, як відзначив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, остаточне рішення ухвалює Путін.

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