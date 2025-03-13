В Словакии заявили, что РФ должна согласиться на предложение США по миру
Словакия призвала Российскую Федерацию немедленно отреагировать на предложение Соединенных Штатов Америки о 30-дневном прекращении огня.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
В частности, Бланар назвал переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии значительным достижением, которое может остановить кровопролитие и проложить путь к долгосрочному мирному решению:
"Я высоко ценю огромные усилия новой администрации США по посредничеству в мирных переговорах в Саудовской Аравии, которые предлагают начальное и необходимое прекращение огня в военном конфликте в Украине", - сказал он.
По словам словацкого министра, война в Украине не имеет военного решения. Он призвал Россию немедленно ответить на предложение, которое может стать "светом в конце тоннеля".
Напомним, вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает все "мирные предложения" касающиеся Украины. Однако он не конкретизировал, что именно имеет в виду.
30-дневное перемирие в Украине
Недавно в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и Соединенных Штатов Америки, на которых делегации достигли ряда договоренностей. Команда Трампа предложила введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал это предложение.
Также известно, что сегодня в Российскую Федерацию прибыла американская делегация, которая планирует обсудить режим тишины с врагом.
В то же время помощник диктатора России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что страна-террорист не заинтересована во временных перемириях с Украиной. Впрочем, как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, окончательное решение принимает Путин.
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