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МЗС України про поїздку прем'єра Словаччини до Путіна: Фіцо обирає залежність від Росії

Понеділок 23 грудня 2024 19:17
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МЗС України про поїздку прем'єра Словаччини до Путіна: Фіцо обирає залежність від Росії Фото: премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своїми відносинами з російським диктатором Володимиром Путіним створює загрозу для всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Що передувало

22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Можлива ціль його поїздки це те, що Україна відмовилася продовжувати транзит газу до країн Європи. Постачання припиняться вже 1 січня 2025 року.

Згодом Фіцо заявив, що позиція президента України Володимира Зеленського, який не хоче продовжувати транзит російського газу, "завдає шкоди Словаччині".

Реакція МЗС України

У Відомстві нагадали, що Росія вже багато років використовує енергію як зброю. Адже для Москви це - політичний важіль, інструмент приниження та погроз суверенним державам, джерело корупції, залежності та шантажу у взаємодії з іноземними політиками.

Саме тому зараз європейські країни відмовляються від російських енергоносіїв і збільшують енергетичну незалежність. Таким прикладом нещодавно стала Австрія, відмовившись від російського газу.

Дії очільника словацького уряду, спрямовані на збереження енергозалежності від Москви, суперечать політиці ЄС і спільним зусиллям із диверсифікації постачань. Цей час міг бути використаний для вирішення проблем у координації з європейськими партнерами, але Словаччина обрала інший курс, вважають в МЗС України.

"Україна платить найвищу ціну - ціну людських життів - за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських вбивць. Ми не приймемо ганебної політики умиротворення, яка вже довела свою помилковість у минулому столітті. Словацька сторона мала би про це памʼятати краще за інших," заявили у дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, голова української держави зазначив, що за знижки на газ від Росії зазвичай "платять" суверенітетом або тіньовими схемами.

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Роберт Фіцо Володимир Путін Російська Федерація
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