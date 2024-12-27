В Словакии заявили, что готовы провести саммит мира у себя и предлагали это Путину

Словакия заявила, что готова провести на своей территории второй саммит мира Украины. Братислава предлагала такую инициативу российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на STVR.

"Словакия последовательно продвигает мирные решения, и мы поддерживаем любые мирные инициативы. Поэтому в этом году я также участвовал в саммите мира в Швейцарии. Все участники согласились с тем, что наше правительство продвигает, что дальнейшие мирные переговоры должны происходить с участием всех сторон, включая Россию", - сказал министр.

По его словам, подготовка второго саммита мира будет происходить на разных уровнях, а Словакия якобы несколько раз заявляла, что предлагает свою территорию как место проведения.

"В этом контексте мы воспринимаем заявление российского президента, который признал, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии как позитивный сигнал для скорейшего завершения этой войны, кровопролития и разрушений", - заявил глава МИД.

Бланар также добавил, что словацкое правительство предлагало украинской стороне провести мирный саммит в Словакии на совместной межправительственной встрече в начале октября в Ужгороде.