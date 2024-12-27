ua en ru
Пт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Словакии заявили, что готовы провести саммит мира у себя и предлагали это Путину

Братислава, Пятница 27 декабря 2024 11:17
UA EN RU
В Словакии заявили, что готовы провести саммит мира у себя и предлагали это Путину Фото: министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Словакия заявила, что готова провести на своей территории второй саммит мира Украины. Братислава предлагала такую инициативу российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на STVR.

"Словакия последовательно продвигает мирные решения, и мы поддерживаем любые мирные инициативы. Поэтому в этом году я также участвовал в саммите мира в Швейцарии. Все участники согласились с тем, что наше правительство продвигает, что дальнейшие мирные переговоры должны происходить с участием всех сторон, включая Россию", - сказал министр.

По его словам, подготовка второго саммита мира будет происходить на разных уровнях, а Словакия якобы несколько раз заявляла, что предлагает свою территорию как место проведения.

"В этом контексте мы воспринимаем заявление российского президента, который признал, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии как позитивный сигнал для скорейшего завершения этой войны, кровопролития и разрушений", - заявил глава МИД.

Бланар также добавил, что словацкое правительство предлагало украинской стороне провести мирный саммит в Словакии на совместной межправительственной встрече в начале октября в Ужгороде.

Визит Фицо к Путину

Напомним, 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо поехал в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сообщалось, что причиной визита Фицо был газовый вопрос. Поскольку Украина отказалась продолжать транзит российского газа, от которого зависит Словакия.

Украина раскритиковала визит Фицо к Путину, напомнив, что Россия уже давно использует газ как оружие. В МИД подчеркнули, что действия словацкого премьера ставят под угрозу безопасность Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Роберт Фицо Саммит мира
NEWS
Подготовка к участию в боевых действиях будет длиться 2 месяца, - Сырский
Подготовка к участию в боевых действиях будет длиться 2 месяца, - Сырский
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта