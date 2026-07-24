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У Словаччині затримали ексголову ФФУ Павелка

18:17 24.07.2026 Пт
2 хв
Колишній футбольний функціонер роками переховувався від правосуддя
aimg Дмитро Левицький aimg Олена Бджола
Фото: експрезидент ФФУ Андрій Павелко (facebook.com andriy.pavelko)

Словаччина арештувала ексголову Федерації футболу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка у Telegram.

За даними джерела РБК-Україна, йдеться про Андрія Павелка, експрезидента Федерації футболу України.

Павелка арештували у Словаччині

У Братиславі затримано колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували українські правоохоронні органи, зазначив Кравченко.

"Він роками переховувався від українського правосуддя. Але міжнародний розшук і ефективна співпраця з іноземними партнерами дали результат", - уточнив він.

За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури.

Для цього укладалися фіктивні договори на постачання:

  • морепродуктів,
  • елітних сортів чаю і кави,
  • електрообладнання, які існували лише на папері.

Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Павелка чекає екстрадиція в Україну

Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції.

Кравченко направив до компетентних органів Словацької Республіки лист про:

  • намір звернутися із запитом про видачу цієї особи,
  • застосування тимчасового арешту.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року колишнього очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка офіційно оголошено в розшук.

Після обрання на пост голови УАФ Андрій Шевченко анонсував аудит очолюваної організації. У квітні 2024 року його попередні результати виявили відтік активів УАФ у розмірі понад 1,3 млрд гривень за період діяльності керівництва Андрія Павелка.

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