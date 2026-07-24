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В Словакии задержали экс-председателя ФФУ Павелко

18:17 24.07.2026 Пт
2 мин
Бывший футбольный функционер годами скрывался от правосудия
aimg Дмитрий Левицкий aimg Елена Бджола
Фото: бывший президент ФФУ Андрей Павелко (facebook.com andriy.pavelko)

Словакия арестовала экс-главу Федерации футбола Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального прокурора Руслана Кравченко в Telegram.

По данным источника РБК-Украина, речь идет об Андрее Павелко, экс-президенте Федерации футбола Украины.

Павелко был арестован в Словакии

В Братиславе задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины, которого разыскивали украинские правоохранительные органы, отметил Кравченко.

"Он годами скрывался от украинского правосудия. Но международный розыск и эффективное сотрудничество с иностранными партнерами дали результат", – уточнил он.

По данным следствия, он организовал схему вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры.

Для этого заключались фиктивные договоры на поставку:

  • морепродуктов,
  • элитных сортов чая и кофе,
  • электрооборудования, которые существовали только на бумаге.

Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные центры понесли многомиллионный ущерб.

Павелко ждет экстрадиция в Украине

Офис Генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции.

Кравченко направил в компетентные органы Словацкой Республики письмо о:

  • намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица,
  • применении временного ареста.

Напомним, в конце 2025 года бывший глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко официально объявлен в розыск.

После избрания на пост главы УАФ Андрей Шевченко анонсировал аудит возглавляемой организации. В апреле 2024 года его предварительные результаты выявили отток активов УАФ в размере более 1,3 млрд. гривен за период деятельности руководства Андрея Павелко.

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