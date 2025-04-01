Аудит УАФ: куди зникли 1,7 млрд гривень за час правління Павелка

Після обрання на пост голови УАФ Андрій Шевченко анонсував всебічний аудит очолюваної організації, який мала провести авторитетна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine. У квітні 2024 року його попередні результати виявили відтік активів УАФ у розмірі понад 1,3 млрд гривень за період діяльності керівництва Андрія Павелка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Чемпіон ".

Звіт аудиторів загалом стосувався діяльності УАФ з 2015 по 2023 роки включно. В остаточному документі аудитори оцінюють загальну суму втрат УАФ за досліджений період у понад 1,7 млрд гривень.

Примітно, що ця сума майже на 400 млн гривень більша, ніж та, що вказувалась у попередніх результатах перевірки. Загальну суму втрат, на яку вказують аудитори, можна розділити на декілька підпунктів, що стосуються діяльності УАФ:

Newport

Депозити та Радомишль

ФФУ Продакшн

Придбані послуги

Система виплати винагород

Інше

У 1999 роках ФФУ та компанія Newport Management LTD уклали агентську угоду. Згідно з нею компанія по суті ставала посередником, через яку УАФ отримувала кошти, що надавали ФІФА та УЄФА для розвитку українського футболу. Лише у 2015-2016 роках, за даними аудиту, УАФ не відобразила в обліку цільове фінансування УЄФА розміром 531 млн грн. Також аудитори помітили розбіжність між перерахованими Newport коштами та отриманими асоціацією у сумі 14 млн грн.

Окрім цього Newport перераховував гроші іншим стороннім юридичним особам. Їх аудитори класифікували як такі, що не мають відношення до футболу, мова йде про 481 млн гривень.

Також у 2016 році була створена "ФФУ Продакшн" – дочірня компанія УАФ, яка закуповувала обладнання та сировину для роботи заводу з виготовлення штучних полів. Закупівлі обійшлися у понад 230 млн грн, але всі вони були здійснені через контрагента "S.D.T.FZE".

Щодо цих покупок була відкрита справа, через яку, власне, і заарештували Павелка у 2022 році. У деталях слідства повідомляється, що вони "забезпечили обернення у власність підконтрольної співучасникам злочину компанії "S.D.T FZE" (ОАЕ) коштів на суму 26 423 595,01 грн". Наразі втрачені, або арештовані майже всі обліковані активи ФФУ Продакшн.

Окрім того, у 2017-2018 роках Міністерство молоді та спорту України виділило кошти для будівництва 761 спортивного майданчика по всій Україні. Мінрегіонбуд рекомендував закуповувати штучне покриття, яке виробляв завод Павелка, хоча вартість трави від ФФУ Продакшн була вища, ніж у європейських виробників.

Штучне покриття цього заводу було використано при будівництві 296 майданчиків, а сама ФФУ Продакшн безпосередньо здійснила будівництво 66 майданчиків у Києві. У них керівництво УАФ підозрювалося у заволодінні 9 420 449 гривень під час будівництва стадіонів у Києві. Загалом же, збитки через штучне завищення вартості будівництва 698 полів по Україні становлять близько 300 млн гривень.

Також під час аудиту було знайдено декілька рішень щодо фінансової допомоги дочірнім компаніям та третім особам, які призвели до фінансових втрат УАФ. Мова йде про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 13,1 млн грн для "ФФУ Продакшн" та компанії "Спорт Технологія".

За вісім років президентства Андрія Павелка Українська асоціація футболу втратила величезні кошти, які мали б йти на розвиток футболу. Окрім того, через діяльність його команди серйозно постраждала репутаційна складова організації.