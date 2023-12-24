У Словаччині затримали чоловіка, який погрожував влаштувати стрілянину як у Празі

Співробітники поліції Жиліни затримали чоловіка, який під час дзвінка до екстреної служби заявив, що "збирається зробити те, що сталося в Празі".

"Після отримання повідомлення ми негайно розпочали перевірку, внаслідок якої підозрюваного затримали", - сказала прес-секретар.

За її словами, чоловіка затримали в міській частині Жиліни, у Жилінській леготі.

Прес-секретар поліції додала, що 64-річним чоловіком зайнявся слідчий із районної управи Жиліни. Він порушив кримінальну справу за фактом поширення лякаючого повідомлення.

"Ми інтенсивно працюємо над цією справою, яка потребує максимальної концентрації та ретельного розслідування", - запевнила Шефчикова.

Стрілянина в центрі Праги

21 грудня в університеті в центрі Праги чоловік вчинив стрілянину. Спочатку повідомлялося про 10 жертв, проте пізніше ввечері місцеві правоохоронці уточнили, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи.

За словами начальника поліції Чехії Мартіна Вондрашека, нападник скоїв самогубство, коли по ньому вели вогонь правоохоронці. Чеські ЗМІ написали про те, що стрільцем міг виявитися 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давид Козак.

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