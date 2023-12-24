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В Словакии задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу как в Праге

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Словакии задержали мужчину, который угрожал устроить стрельбу, такую же как недавно произошла в чешской столице Праге.

Об этом заявила пресс-секретарь региональной полиции Жилины Зузана Шефчикова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teraz.

Сотрудники полиции Жилины задержали мужчину, который во время звонка в экстренную службу заявил, что "собирается сделать то, что произошло в Праге".

"После получения уведомления мы немедленно начали проверку, в результате которой подозреваемый был задержан", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, мужчина был задержан в городской части Жилины, в Жилинской леготе.

Пресс-секретарь полиции добавила, что 64-летним мужчиной занялся следователь из районной управы Жилины. Он возбудил уголовное дело по факту распространения пугающего сообщения.

"Мы интенсивно работаем над этим делом, которое требует максимальной концентрации и тщательного расследования", - заверила Шефчикова.

Стрельба в центре Праги

 21 декабря в университете в центре Праги мужчина устроил стрельбу. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако позже вечером местные правоохранители уточнили, что стрелок убил по меньшей мере 15 человек и ранил минимум 24 человека.

По словам начальника полиции Чехии Мартина Вондрашека, нападавший совершил самоубийство, когда по нему вели огонь правоохранители. Чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.

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ЧехияСтрелков