У Словаччині на запит Росії затримали солдата ЗСУ: коментар МЗС України

Посольство України в Братиславі займається справою військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубріліна, який 14 жовтня був затриманий у Словаччині на запит РФ.

"З огляду на те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів утруднений. Водночас, наші дипломати сприяють через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт. Востаннє вони спілкувалися 6 грудня Українські консули запропонували дружині надати підтримку у її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком", - зазначив Ніколенко.

За його словами, посольство зараз взаємодіє зі словацькими правоохоронними органами у контексті підготовки до розгляду запиту РФ у суді. Альберт Зубрилін забезпечений адвокатом. Умови його утримання є прийнятними. Справа захисника України у МЗС тримається на особливому контролі.