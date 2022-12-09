В Словакии по запросу России задержали солдата ВСУ: комментарий МИД Украины

Посольство Украины в Братиславе занимается делом военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина, который 14 октября был задержан в Словакии по запросу РФ.

"Учитывая, что Альберт Зубрилин является гражданином России, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов затруднен. В то же время, наши дипломаты оказывают содействие через его жену, гражданку Украины, с которой поддерживают регулярный контакт. В последний раз они общались 6 декабря. Украинские консулы предложили жене оказать поддержку в ее приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем", - отметил Николенко.

По его словам, посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде. Альберт Зубрилин снабжен адвокатом. Условия его содержания приемлемы. Дело защитника Украины в МИД держится на особом контроле.