В Словакии по запросу России задержали солдата ВСУ: комментарий МИД Украины

Посольство Украины в Братиславе занимается делом военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина, который 14 октября был задержан в Словакии по запросу РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
"Учитывая, что Альберт Зубрилин является гражданином России, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов затруднен. В то же время, наши дипломаты оказывают содействие через его жену, гражданку Украины, с которой поддерживают регулярный контакт. В последний раз они общались 6 декабря. Украинские консулы предложили жене оказать поддержку в ее приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем", - отметил Николенко.
По его словам, посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде. Альберт Зубрилин снабжен адвокатом. Условия его содержания приемлемы. Дело защитника Украины в МИД держится на особом контроле.
Ранее РБК-Украина писало, что 9 ноября 2019 года в Польше задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.
Также сообщалось, что в марте 2020 года экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука на границе в Греции.
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