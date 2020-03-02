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МИД Украины подтвердил задержание экс-командира "Айдара" в Греции

Новости » Политика     02.03.2020 - 09:40
МИД Украины подтвердил задержание экс-командира "Айдара" в Греции
Фото: Сергей Мельничук (facebook.com SergiyMelnuchykKombatAidar)

С экс-командиром "Айдара" в Греции встретился консул

Министерство иностранных дел (МИД) Украины подтвердило задержание экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука на границе в Греции. Об этом РБК-Украина сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Как отметил Погорельцев, консул встретился с Мельничуком и договорился о временном содержании его в полицейском отделении.

"С полицией Греции консулом договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)", - сообщил Погорельцев.

Также он сообщил, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания.

"С.Мельничук имеет возможность пользоваться телефоном. Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат. Утром 02.03.2020 в полицейский участок должен прибыть прокурор из г. Салоники", - добавил он.

Ранее бывший командир батальона "Айдар" сообщил о его задержании на границе Греции. Он отметил, что его задержал Интерпол по запросу России. Мельничук записал видеообращение, в котором попросил у украинсого посольства предоставить ему защитника.

РБК-Украина писало, что 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации. Позже его отпустили и он вернулся в Украину.

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