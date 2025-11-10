У Словаччині закрили справу щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29, - ЗМІ

Згідно з інформацією братиславської прокуратури, спеціальна група, створена міністром внутрішніх справ Матушем Шутаєм Ештоком, "більше не розслідує передачу Україні винищувачів МіГ-29 та ЗРК "KUB".

Габріела Ковачова, прессекретар братиславської регіональної прокуратури, повідомила про "достатньо обґрунтований висновок", що це діяння не є кримінальним злочином.

Вона додала, що слідчі дії, проведені після порушення кримінальної справи, не довели, що передача військової техніки Україні завдала шкоди Словаччині.

"А саме, що члени уряду діяли з метою отримання для себе або інших осіб неправомірної вигоди, а також, що вони здійснювали свої повноваження в спосіб, який суперечить закону, або перевищували ці повноваження. Рішення слідчого не є правочинним", - зазначила Ковачова.

Рішення щодо передачі винищувачів Україні було ухвалено словацьким урядом Едуарда Гегера у березні 2023 року на основі міжурядової угоди.