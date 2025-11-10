UA

У Словаччині закрили справу щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29, - ЗМІ

Фото: Україна отримала Міг-29 за часів попереднього уряду Словаччини у 2023 році (armyinform.com.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

У Словаччині припинили кримінальне розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29. Її не визнали кримінальним злочином і з'ясували, що шкоди країні не було завдано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk

Згідно з інформацією братиславської прокуратури, спеціальна група, створена міністром внутрішніх справ Матушем Шутаєм Ештоком, "більше не розслідує передачу Україні винищувачів МіГ-29 та ЗРК "KUB".

Габріела Ковачова, прессекретар братиславської регіональної прокуратури, повідомила про "достатньо обґрунтований висновок", що це діяння не є кримінальним злочином.

Вона додала, що слідчі дії, проведені після порушення кримінальної справи, не довели, що передача військової техніки Україні завдала шкоди Словаччині.

"А саме, що члени уряду діяли з метою отримання для себе або інших осіб неправомірної вигоди, а також, що вони здійснювали свої повноваження в спосіб, який суперечить закону, або перевищували ці повноваження. Рішення слідчого не є правочинним", - зазначила Ковачова.

Рішення щодо передачі винищувачів Україні було ухвалено словацьким урядом Едуарда Гегера у березні 2023 року на основі міжурядової угоди.

Розслідування допомоги Україні

Нагадаємо, уряд Словаччини під керівництвом Роберта Фіцо після приходу до влади у 2023 році заявив про припинення військової допомоги Україні та поліпшення відносин із РФ.

Минулого року уряд Фіцо звинуватив попередню адміністрацію країни у зраді та злочинах за різні пожертви Україні. У листопаді почалося розслідування розбіжностей у даних про пожертви.

Крім того, Фіцо закликав поліцію провести розслідування щодо попереднього уряду за передачу Україні винищувачів МіГ-29 і системи ППО.

Зазначимо, нещодавно словацький прем'єр повідомив, що він не підтримає використання 140 млрд євро із заморожених російських активів для відновлення або допомоги Україні.

УкраїнаРоберт ФіцоВійськова допомога