Головна » Новини » Війна в Україні

Фіцо зробив заяву про активи Росії: чи підтримає Словаччина план ЄС

Субота 08 листопада 2025 18:13
Фіцо зробив заяву про активи Росії: чи підтримає Словаччина план ЄС Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Словаччина на підтримає ідею ЄС щодо використання активів РФ для покриття військових витрат України.

Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Pravda.

Як відомо, цю ідею висуває Європейська комісія, і США її повністю підтримують. Цю тему обговорюватимуть у грудні.

Однак за словами Фіцо, він не підтримає використання 140 млрд євро із заморожених активів РФ, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні.

"Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 млрд євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати", - сказав прем'єр.

Також низка ЗМІ наводять ще одну фразу Фіцо з цього ж коментаря. Він заявив, що поки буде главою уряду - він не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах, мета яких конфіскація заморожених активів РФ.

Активи РФ

Нагадаємо, що згідно з планом ЄС, блок розраховує оформити Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро.

У ЄС мають намір почати виплати вже з 2026 року із заморожених активів РФ. Причому Україні доведеться повертати цей кредит лише в тому разі, якщо сама Росія виплатить Києву репарації.

За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи, цей репараційний кредит може стати головним джерелом підтримки України 2026 року.

Водночас, за даними Euronews, ЄК не змогла переконати Бельгію погодитися на використання активів РФ, щоб профінансувати відновлення України. Як відомо, 140 млрд євро зберігаються в бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear.

Євросоюз Російська Федерація Роберт Фіцо Війна в Україні
