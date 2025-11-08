Фіцо зробив заяву про активи Росії: чи підтримає Словаччина план ЄС

Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Pravda .

Як відомо, цю ідею висуває Європейська комісія, і США її повністю підтримують. Цю тему обговорюватимуть у грудні.

Однак за словами Фіцо, він не підтримає використання 140 млрд євро із заморожених активів РФ, щоб гроші пішли на відновлення або допомогу Україні.

"Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 млрд євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати", - сказав прем'єр.

Також низка ЗМІ наводять ще одну фразу Фіцо з цього ж коментаря. Він заявив, що поки буде главою уряду - він не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах, мета яких конфіскація заморожених активів РФ.