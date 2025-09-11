ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Словаччині задумалися про обов'язкову військову службу через війну в Україні та Орбана

Четвер 11 вересня 2025 20:32
UA EN RU
У Словаччині задумалися про обов'язкову військову службу через війну в Україні та Орбана Фото: Рудольф Гуляк, міністр спорту та туризму Словаччини (facebook.com/Rudolf.Huliak.mincrs)
Автор: Іван Носальський

Міністр спорту і туризму Словаччини Рудольф Гуляк вважає, що в Словаччині необхідно ввести обов'язкову військову службу. Одна з причин - війна РФ проти України.

Як передає РБК-Україна, заяву Гуляка наводить Noviny.

Глава мінспорту Словаччини хоче залучити політиків, військових і громадськість до обговорення можливої реформи служби.

"За межами нашої держави вирує війна, російські безпілотники залітають у Польщу, а прем'єр-міністр сусідньої держави марить про велику Угорщину. Держава, яка не може захистити свої кордони, не має права на існування", - наголосив міністр.

Він додав, що ситуація в Словаччині тривожна, оскільки у країни немає власної системи протиповітряної оборони.

Гуляк запропонував, щоб після досягнення 18-річного віку словаки проходили як мінімум тримісячну службу, при цьому проходити її можна було б поблизу місця проживання.

Глава мінспорту додав, що такий захід "дорогий, але необхідний". Він хоче, щоб у Словаччині створили армію за зразком швейцарської (там діє обов'язкова військова служба для чоловіків і добровільна для жінок).

Призов жінок у Німеччині

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не відкидав, що його країна може почати призов жінок до Бундесверу.

За його словами, такий захід може знадобитися через російську загрозу для Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Орбан Призов до армії Війна в Україні
Новини
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії