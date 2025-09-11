У Словаччині задумалися про обов'язкову військову службу через війну в Україні та Орбана
Міністр спорту і туризму Словаччини Рудольф Гуляк вважає, що в Словаччині необхідно ввести обов'язкову військову службу. Одна з причин - війна РФ проти України.
Як передає РБК-Україна, заяву Гуляка наводить Noviny.
Глава мінспорту Словаччини хоче залучити політиків, військових і громадськість до обговорення можливої реформи служби.
"За межами нашої держави вирує війна, російські безпілотники залітають у Польщу, а прем'єр-міністр сусідньої держави марить про велику Угорщину. Держава, яка не може захистити свої кордони, не має права на існування", - наголосив міністр.
Він додав, що ситуація в Словаччині тривожна, оскільки у країни немає власної системи протиповітряної оборони.
Гуляк запропонував, щоб після досягнення 18-річного віку словаки проходили як мінімум тримісячну службу, при цьому проходити її можна було б поблизу місця проживання.
Глава мінспорту додав, що такий захід "дорогий, але необхідний". Він хоче, щоб у Словаччині створили армію за зразком швейцарської (там діє обов'язкова військова служба для чоловіків і добровільна для жінок).
Призов жінок у Німеччині
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не відкидав, що його країна може почати призов жінок до Бундесверу.
За його словами, такий захід може знадобитися через російську загрозу для Європи.