У Словаччині задумалися про обов'язкову військову службу через війну в Україні та Орбана

Міністр спорту і туризму Словаччини Рудольф Гуляк вважає, що в Словаччині необхідно ввести обов'язкову військову службу. Одна з причин - війна РФ проти України.

Глава мінспорту Словаччини хоче залучити політиків, військових і громадськість до обговорення можливої реформи служби.

"За межами нашої держави вирує війна, російські безпілотники залітають у Польщу, а прем'єр-міністр сусідньої держави марить про велику Угорщину. Держава, яка не може захистити свої кордони, не має права на існування", - наголосив міністр.

Він додав, що ситуація в Словаччині тривожна, оскільки у країни немає власної системи протиповітряної оборони.

Гуляк запропонував, щоб після досягнення 18-річного віку словаки проходили як мінімум тримісячну службу, при цьому проходити її можна було б поблизу місця проживання.

Глава мінспорту додав, що такий захід "дорогий, але необхідний". Він хоче, щоб у Словаччині створили армію за зразком швейцарської (там діє обов'язкова військова служба для чоловіків і добровільна для жінок).