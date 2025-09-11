ua en ru
В Словакии задумались об обязательной военной службе из-за войны в Украине и Орбана

Четверг 11 сентября 2025 20:32
В Словакии задумались об обязательной военной службе из-за войны в Украине и Орбана Фото: Рудольф Гуляк, министр спорта и туризма Словакии (facebook.com/Rudolf.Huliak.mincrs)
Автор: Иван Носальский

Министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк считает, что в Словакии необходимо ввести обязательную военную службу. Одна из причин - война РФ против Украины.

Как передает РБК-Украина, заявление Гуляка приводит Noviny.

Глава минспорта Словакии хочет привлечь политиков, военных и общественность к обсуждению возможной реформы службы.

"За пределами нашего государства бушует война, российские беспилотники залетают в Польшу, а премьер-министр соседнего государства бредит о великой Венгрии. Государство, которое не может защитить свои границы, не имеет права на существование", - подчеркнул министр.

Он добавил, что ситуация в Словакии тревожная, поскольку у страны нет собственной системы противовоздушной обороны.

Гуляк предложил, чтобы после достижения 18-летнего возраста словаки проходили как минимум трехмесячную службу, при этом проходить ее можно было бы вблизи места жительства.

Глава минспорта добавил, что такая мера "дорогостоящая, но необходимая". Он хочет, чтобы в Словакии создали армию по образцу швейцарской (там действует обязательная военная служба для мужчин и добровольная для женщин).

Призыв женщин в Германии

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключал, что его страна может начать призыв женщин в Бундесвер.

По его словам, такая мера может понадобиться из-за российской угрозы для Европы.

