У Словаччині розпочали розслідування про передачу секретних даних Україні щодо С-300

За даними правоохоронців, справа стосується передачі 15 квітня 2022 року надсекретних технічних матеріалів українському військовому аташе.

За версією слідства, це могло порушити міжурядову угоду Словаччини та Росії про захист секретної інформації.

Розслідування анонсувала прокуратура Братислави. Воно триває з квітня минулого року. Наразі збираються документи та допитуються свідки, строки завершення слідства не визначені. При цьому документацію, за даними прокуратури, було передано Україні вже після передачі самої системи ППО.

Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь назвав розслідування абсурдним, наголосивши, що передача С-300 Україні відбулася на початку повномасштабної війни за рішенням уряду, а вся необхідна документація є стандартною частиною таких систем.

Раніше словацькі правоохоронці вже перевіряли сам факт передачі С-300 Україні, зокрема за підозрами у саботажі, однак усі відповідні кримінальні заяви були закриті.

Загалом обласна прокуратура порушила чотири кримінальні справи, три з яких уже припинено. Окремо продовжується розслідування передачі боєприпасів Україні - ця справа перебуває під наглядом Європейської прокуратури.

Що відомо про С-300

Це радянська зенітно-ракетна система великої дальності, призначена для ураження літаків, крилатих і балістичних ракет.

Комплекс розробили у 1970-х роках, він став основою протиповітряної оборони СРСР і країн-союзників.

Залежно від модифікації, С-300 здатна вражати цілі на відстані до 150 км і на великій висоті.

Україна використовує ці системи для захисту неба від російських ракет і авіації.