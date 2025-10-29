У Словаччині провели міжнародну антинаркотичну операцію, серед затриманих - українці

У Словаччині провели міжнародну антинаркотичну операцію, внаслідок якої було вилучено понад 2 тисячі кілограмів кокаїну на суму приблизно 175 млн євро. Серед затриманих є й українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу словацької поліції.

Як повідомляється, Національний словацький підрозділ з боротьби з наркотиками у співпраці з Eurojust та Європолом провів масштабну міжнародну поліцейську операцію під кодовою назвою "LINEA".

Її метою було ліквідувати організовану злочинну групу, яка займалася незаконною торгівлею наркотиками та тютюновими виробами.

Операція була розпочата в листопаді 2024 року з ініціативи судових органів кількох європейських країн. Вона базувалася на оперативно-розшукових заходах, які виявили зв'язки між злочинними структурами, що діяли в Словаччині, Угорщині та Іспанії.

За інформацією поліції, угруповання забезпечувало замовлення, транспортування та розподіл наркотичних і психотропних речовин, переважно з Південної та Центральної Америки.

Фото: у Словаччині провели міжнародну антинаркотичну операцію (facebook.com/policiaslovakia)

21 жовтня 2025 року правоохоронці провели масштабну операцію, в якій взяли участь понад 450 поліцейських з різних підрозділів поліції.

Було затримано 22 людини та проведено 42 обшуки будинків та інших приміщень. Лише у Словаччині правоохоронці провели дев’ять обшуків будинків та 21 обшук інших приміщень і земельних ділянок.

Загалом правоохоронці вилучили 2276 кілограмів кокаїну на суму приблизно 175 млн євро. Водночас було виявлено дві незаконні лінії з виробництва сигарет, включно з машиною для наповнення та пакування.

Також правоохоронці вилучили 3,5 млн сигарет, 75 тисяч пачок сигарет та приблизно 14 тонн тютюну. Крім того, було вилучено готівку на загальну суму 367 650 євро та 1 млн 460 тисяч форинтів (близько 3800 євро).

Десятьом особам, у тому числі трьом громадянам Угорщини та сімом громадянам Словаччини висунули звинувачення.

Під час операції також викрили нелегальну тютюнову фабрику, де затримали сімох громадян України.

Усіх підозрюють у причетності до особливо тяжкого злочину - незаконного виробництва та обігу наркотичних і психотропних речовин, а також до створення й підтримки діяльності організованого злочинного угруповання.