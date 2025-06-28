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Британія зупинила одну з рекордних поставок кокаїну: деталі

Британія, Субота 28 червня 2025 20:21
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Британія зупинила одну з рекордних поставок кокаїну: деталі Фото: Британія зупинила одну з найбільших поставок кокаїну (independent)
Автор: Каріна Левицька

В Британії провели одну з найбільших антинаркотичних операцій в історії країни. Велику партію наркотиків виявили прикордонники на судні з Панами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Прикордонна служба вилучила 2,4 тонни кокаїну в рамках одного з найбільших арештів в історії Великої Британії. Знахідка на суму 96 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно майже 70 мільйонам доларів, є шостим за величиною вилученням кокаїну з початку ведення обліку.

Британія зупинила одну з рекордних поставок кокаїну: деталіФото: Британія зупинила одну з найбільших поставок кокаїну (independent)

Як виявилось, колосальний вантаж був виявлений раніше цього місяця. Прикордонники знайшли наркотичні речовини захованим під контейнерами на судні, що прибувало до порту Лондон Гейтвей з Панами.

Спеціалісти, діючи на основі оперативних даних, співпрацювали з оператором порту для переміщення 37 великих контейнерів, зрештою виявивши незаконне перевезення.

"Наркоторговельні банди, які намагаються імпортувати незаконні речовини до Великої Британії, є лихом для суспільства, і ми зробимо все можливе, щоб переслідувати організовані злочинні угруповання, які спричиняють залежність, страждання та смерть британським громадам", - заявила міністр міграції та громадянства Сіма Малхотра.

Зауважимо, що днями в Україні засудили членів міжнародної злочинної банди "Ндрангета", які займалися контрабандою кокаїну з Південної Америки до Євросоюзу.

За матеріалами справи, обвинуваченими є двоє громадян балканських країн та українець.

Вони відповідали за налагодження каналу постачання кокаїну до ЄС. Злочинці намагалися переправити до Європи 80 кг кокаїну, заховавши його у технологічні порожнини рефрижераторних контейнерів з бананами, що прибули з Південної Америки.

Ми також розповідали, як у Черкаській області викрили масштабний наркосиндикат.

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