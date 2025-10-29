В Словакии провели международную антинаркотическую операцию, среди задержанных - украинцы
В Словакии провели международную антинаркотическую операцию, в результате которой было изъято более 2 тысяч килограммов кокаина на сумму около 175 млн евро. Среди задержанных есть и украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу словацкой полиции.
Как сообщается, Национальное словацкое подразделение по борьбе с наркотиками в сотрудничестве с Eurojust и Европолом провело масштабную международную полицейскую операцию под кодовым названием "LINEA".
Ее целью было ликвидировать организованную преступную группу, которая занималась незаконной торговлей наркотиками и табачными изделиями.
Операция была начата в ноябре 2024 года по инициативе судебных органов нескольких европейских стран. Она базировалась на оперативно-розыскных мероприятиях, которые выявили связи между преступными структурами, действовавшими в Словакии, Венгрии и Испании.
По информации полиции, группировка обеспечивала заказ, транспортировку и распределение наркотических и психотропных веществ, преимущественно из Южной и Центральной Америки.
Фото: в Словакии провели международную антинаркотическую операцию (facebook.com/policiaslovakia)
21 октября 2025 года правоохранители провели масштабную операцию, в которой приняли участие более 450 полицейских из разных подразделений полиции.
Было задержано 22 человека и проведено 42 обыска домов и других помещений. Только в Словакии правоохранители провели девять обысков домов и 21 обыск других помещений и земельных участков.
В общем правоохранители изъяли 2276 килограммов кокаина на сумму примерно 175 млн евро. В то же время были обнаружены две незаконные линии по производству сигарет, включая машину для наполнения и упаковки.
Также правоохранители изъяли 3,5 млн сигарет, 75 тысяч пачек сигарет и примерно 14 тонн табака. Кроме того, были изъяты наличные на общую сумму 367 650 евро и 1 млн 460 тысяч форинтов (около 3800 евро).
Десяти лицам, в том числе трем гражданам Венгрии и семерым гражданам Словакии предъявили обвинения.
Во время операции также разоблачили нелегальную табачную фабрику, где задержали семерых граждан Украины.
Всех подозревают в причастности к особо тяжкому преступлению - незаконному производству и обороту наркотических и психотропных веществ, а также к созданию и поддержке деятельности организованной преступной группировки.
