Словаччина зробила заяву про "Дружбу" та кредит для України після поразки Орбана

Словаччина заблокує черговий 20-ий пакет санкцій ЄС проти Росії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Denník N, про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у парламенті.
Братислава готова заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії. Причина - нафтопровід "Дружба".
Словаччина хоче отримати чітку і перевірену гарантію того, що трубопровід знову запрацює. Без цього - жодної підтримки санкційного пакету, пояснив Бланар.
Щодо кредиту в 90 мільярдів євро позиція інша. Словаччина не блокуватиме його виділення Україні.
Раніше цей кредит заблокував прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який програв парламентські вибори. Новий угорський уряд, що зараз формується, демонструє готовність підтримати цей кредит, зазначив Бланар.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Дружба" може відновити роботу до кінця квітня після російської атаки. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо поставив це під сумнів.
Тим часом, майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також пов'язав зняття угорського вето із відновленням роботи нафтопроводу "Дружба".
Щойно нафта знову піде трубою - Будапешт перестане блокувати кредит. Проте від фінансової участі в ньому Угорщина все одно відмовляється.
Як повідомляло РБК-Україна, Єврокомісія вже перенесла перший транш із цього пакету. Гроші надійдуть не раніше другого кварталу 2026 року - сторони ще не підписали ні меморандум, ні кредитну угоду з Україною.