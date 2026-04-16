Словаччина зробила заяву про "Дружбу" та кредит для України після поразки Орбана

Чому Словаччина блокує санкції

Братислава готова заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії. Причина - нафтопровід "Дружба".

Словаччина хоче отримати чітку і перевірену гарантію того, що трубопровід знову запрацює. Без цього - жодної підтримки санкційного пакету, пояснив Бланар.

Що з кредитом для України

Щодо кредиту в 90 мільярдів євро позиція інша. Словаччина не блокуватиме його виділення Україні.

Раніше цей кредит заблокував прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який програв парламентські вибори. Новий угорський уряд, що зараз формується, демонструє готовність підтримати цей кредит, зазначив Бланар.

Що з нафтопроводом "Дружба"

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Дружба" може відновити роботу до кінця квітня після російської атаки. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо поставив це під сумнів.