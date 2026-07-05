Словаччина не змогла забрати довічну пенсію у Фіцо

Загальнонаціональний референдум у Словаччині щодо скасування привілеїв для прем’єра Роберта Фіцо офіційно визнали недійсним. Громадяни не виявили достатнього інтересу до ініціативи опозиції, і поріг явки не був подоланий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP .

Голосування відбулося в суботу, а головним питанням було позбавлення прем’єр-міністра Роберта Фіцо права на довічну пенсію. Однак результати виявилися невтішними для опозиції, яка влаштувала референдум.

Для визнання референдуму дійсним у Словаччині необхідно, щоб на дільниці прийшли понад 50% виборців. Цього разу активність була рекордно низькою: на дільниці завітали лише близько 16% громадян, які мають право голосу.

Це один із найгірших показників за всю історію країни. Люди фактично проігнорували заклики опозиційних сил. Коаліційний уряд Фіцо відкрито називав цей захід "політичним трюком". Прихильники провладної партії "Курс - соціальна демократія" влаштували масовий бойкот.

Що не так із законом про прем'єрську пенсію

Суперечка розгорілася навколо закону, який ухвалили у 2024 році невдовзі після замаху на життя Роберта Фіцо. Згідно з документом, колишні прем’єри та голови парламенту отримують особливий статус.

Ось основні умови для отримання виплат:

перебування на посаді щонайменше два терміни;

довічний дохід після відставки;

сума виплат еквівалентна зарплаті чинного депутата.

Опозиційна партія "Демократи" намагалася заручитися підтримкою народу, щоб скасувати ці норми. Вони вважають такі привілеї несправедливими.

Попри провал референдуму через явку, ті, хто прийшов, були налаштовані радикально. Майже 95% учасників проголосували за позбавлення Фіцо пенсії. Але юридичної сили ці цифри не мають.

Боротьба із корупцією теж не на часі

На референдум винесли не лише гроші прем’єра. Люди мали вирішити долю ключових структур для боротьби зі злочинністю. Йшлося про відновлення Спеціальної прокуратури та Національного кримінального агентства (NAKA).

Ці органи займалися найгучнішими справами:

корупцією у вищих ешелонах влади;

організованою злочинністю;

проявами екстремізму.

Уряд Фіцо ліквідував ці підрозділи на початку 2024 року. Це рішення спровокувало масштабні вуличні протести по всій Словаччині. На референдумі 94% виборців підтримали повернення антикорупційних органів. Проте через порожні дільниці ініціатива також була відхилена.

Отже, Роберт Фіцо зберіг і свою пенсію, і контроль над силовими структурами.

В чому проблема референдумів у Словаччині

Словаки - не надто активні на референдумах. За 33 роки незалежності в країні провели десять референдумів, а успішним став лише один.

Це сталося у 2003 році, коли громадяни голосували за вступ Словаччини до Європейського Союзу. Всі інші спроби розв'язувати державні питання напряму закінчувалися нічим.