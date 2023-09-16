Словаччина заборонила імпорт українського зерна до кінця року

Уряд Словаччини ввів заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Вона триватиме до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Словаччини Людовіта Одора, якого цитує Aktuality.

"Вона (заборона, - ред.) діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари, тобто пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів", - наголосив Одор.

Він заявив, що цей крок також є реакцією на такий самий підхід, застосований Польщею та Угорщиною.

За словами прем'єра, уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з Європейською комісією а країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення. Одор наголосив, що Словаччина готова зняти заборону у разі вирішення питання.

У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що обмеження введені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів.

Що цьому передувало

У травні 2023 року Євросоюз дозволив п'яти країнам (Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії та Словаччині) ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику на внутрішньому ринку.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі через те, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт зерна.

Вчора ЄС скасував обмеження на імпорт українського зерна, але Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

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