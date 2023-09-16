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Словакия запретила импорт украинского зерна до конца года

Братислава, Суббота 16 сентября 2023 14:12
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Словакия запретила импорт украинского зерна до конца года Фото: Словакия запретила импорт украинского зерна до конца года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Словакии ввело запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Он продлится до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Словакии Людовита Одора, которого цитирует Aktuality.

"Он (запрет, - ред.) будет действовать до конца года на те же четыре товара, то есть пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника. Мы должны предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми по отношению к отечественным фермерам", - подчеркнул Одор.

Он заявил, что этот шаг также является реакцией на такой же подход, который был применен Польшей и Венгрией.

По словам премьера, правительство Словакии продолжит интенсивно работать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС, чтобы найти решение. Одор подчеркнул, что Словакия готова снять запрет при решении вопроса.

В Министерстве аграрной политики и сельского развития Словакии объяснили, что ограничения введены для защиты рынка, но они не распространяются на транзит украинских товаров.

Что этому предшествовало

В мае 2023 года Евросоюз разрешил пяти странам (Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии) ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.

Вчера ЕС отменил ограничения на импорт украинского зерна, но Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

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