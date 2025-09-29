UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Словаччина не витратить 2% ВВП на оборону: в уряді розповіли, чому

Фото: Словаччина не витратить 2% ВВП на оборону (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Словаччина матиме проблему з витратою 2% ВВП на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка в ефірі телешоу на телеканалі JOJ24.

За словами міністра, для всього словацького уряду і його відомства зокрема пріоритетом є консолідація – оптимізація державних витрат, спричинена проблемами в економіці. Також його відомство хоче допомогти іншим міністерствам заощадити кошти.

"Міністерство оборони цього року внесло сотні мільйонів у економію, а наступного року це будуть десятки мільйонів. Ми також здійснили скорочення та, безумовно, оптимізуємо нашу діяльність", – наголосив Каліняк.

Він нагадав, що його відомство допомагає з будівництвом лікарень. 

"Завдяки заощадженим коштам ми мали можливість розпочати ці проєкти", – сказав він. 

 

Скільки витрачають на оборону країни НАТО

Як раніше писало РБК-Україна, члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйони доларів на оборону у 2025 році. Країни альянсу нарощують свої збройні сили в умовах війни Росії проти України і тиску з боку США.

За оцінками Альянсу, в 2024 році понад 10 із 32 членів НАТО не досягли цільового показника у 2%, узгодженого 2014 року. Але дані за 2025 рік засвідчили, що всі союзники досягли цієї мети, причому сім країн досягли мінімуму в 2,0%, а кілька інших лише незначно перевищили цей показник.

Найбільше із країн-членів НАТО на оборону витрачають Польща - 4,48% ВВП, Литва - 4% і Латвія - 3,73%.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО