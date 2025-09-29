Словакия не потратит 2% ВВП на оборону: в правительстве рассказали, почему

По словам министра, для всего словацкого правительства и его ведомства в частности приоритетом является консолидация - оптимизация государственных расходов, вызванная проблемами в экономике. Также его ведомство хочет помочь другим министерствам сэкономить средства.

"Министерство обороны в этом году внесло сотни миллионов в экономию, а в следующем году это будут десятки миллионов. Мы также осуществили сокращение и, безусловно, оптимизируем нашу деятельность", - подчеркнул Калиняк.

Он напомнил, что его ведомство помогает со строительством больниц.

"Благодаря сэкономленным средствам мы имели возможность начать эти проекты", - сказал он.