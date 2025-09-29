Словакия не потратит 2% ВВП на оборону: в правительстве рассказали, почему

Словакия будет иметь проблему с расходом 2% ВВП на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Словакии Роберта Калиняка в эфире телешоу на телеканале JOJ24.
По словам министра, для всего словацкого правительства и его ведомства в частности приоритетом является консолидация - оптимизация государственных расходов, вызванная проблемами в экономике. Также его ведомство хочет помочь другим министерствам сэкономить средства.
"Министерство обороны в этом году внесло сотни миллионов в экономию, а в следующем году это будут десятки миллионов. Мы также осуществили сокращение и, безусловно, оптимизируем нашу деятельность", - подчеркнул Калиняк.
Он напомнил, что его ведомство помогает со строительством больниц.
"Благодаря сэкономленным средствам мы имели возможность начать эти проекты", - сказал он.
Как ранее писало РБК-Украина, члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. Страны альянса наращивают свои вооруженные силы в условиях войны России против Украины и давления со стороны США.
По оценкам Альянса, в 2024 году более 10 из 32 членов НАТО не достигли целевого показателя в 2%, согласованного в 2014 году. Но данные за 2025 год показали, что все союзники достигли этой цели, причем семь стран достигли минимума в 2,0%, а несколько других лишь незначительно превысили этот показатель.
Больше всего из стран-членов НАТО на оборону тратят Польша - 4,48% ВВП, Литва - 4% и Латвия - 3,73%.