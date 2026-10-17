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Словакия и Венгрия отказались финансировать новый заем Украины от ЕС на 2027 год

10:16 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Словакия и Венгрия отказались финансировать новый заем Украины от ЕС на 2027 год Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
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На фоне значительных расходов на войну Украина просит Евросоюз о новой ссуде на 70 млрд евро. Словакия и Венгрия заявили, что не присоединятся к ее финансированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik.

По его словам, такой же позиции придерживается и глава венгерского правительства Петер Мадяр.

Сколько денег Украина просит у ЕС

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Что Фицо говорит о финансировании Украины

Словацкий премьер также высказался по поводу переговоров о долгосрочном бюджете ЕС на 2028–2034 годы. По его словам, страны-члены пока далеки от согласования общей позиции.

Фицо считает, что достичь договоренности к концу года будет сложно. Именно на такой срок рассчитывает глава Европейского совета Антониу Коста.

В то же время словацкий премьер назвал "опасной" увязка переговоров о будущем бюджете Евросоюза с финансированием Украины.

По его словам, Словакия готова поддерживать Украину другим способом. Среди возможных направлений он назвал проекты в образовании, дорожной инфраструктуре и развитии энергетических соединений.

Фицо также подверг критике то, что, по его мнению, во время саммита в Брюсселе недостаточно внимания уделили мирным инициативам и прекращению войны между Россией и Украиной.

Напомним, 14 октября Европейский Союз выделил Украине еще 2,86 млрд евро на оборонные нужды в рамках Ukraine Support Loan.

Средства будут направлены на закупку беспилотников, систем ПВО, ракет, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Кроме того, 7 октября Украина получила еще 1,2 млрд. евро от Евросоюза в рамках этой же программы.

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