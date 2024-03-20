Словаччина стала "головним болем" для ЄС у сфері верховенства права, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Мафіозна держава"

Від спроб контролювати державні ЗМІ до скасування спеціальної прокуратури, а також повторення російської пропаганди - правляча коаліція Словаччини слідує поведінці прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, коли справа доходить до неліберальних поглядів. Як приклад, сьогодні, 20 березня, Братислава закриє спеціальну прокуратуру, яка займалась серйозними корупційними справами, які, своєю чергою, торкались Фіцо та його близьких бізнес-союзників.

За словами політичного аналітика Братиславського інституту політики Міхала Вашечки, Фіцо "намагається створити мафіозну державу" та побудувати "владну піраміду".

Відповідні кроки з боку Словаччини викликають занепокоєння в ЄС, а високопосадовці заявляють про стурбованість через порушення верховенства права.

Європейська комісія перебуває під тиском

Тим часом Європейська комісія перебуває під зростаючим тиском з боку Європейського парламенту, який вимагає "показати зуби" у питанні верховенства права після рішення розблокувати мільярди коштів союзу, що були призначені Угорщині.

"Комісія набагато більше схильна не повторювати помилок, які сталися в Угорщині, коли ситуацію терпіли занадто довго і дозволили Орбану ескалацію", - заявив віцепрезидент Європарламенту Мартін Хойсік.

Орбан, зі свого боку, вже давно став проблемою для ЄС, що спонукало Комісію заморозити кошти. Наразі існують побоювання, що наступною може стати й Словаччина.

"Ми обговорюємо середньостроковий бюджет. Ми не можемо підірвати внутрішню впевненість країн-членів у тому, що ми погано дбаємо (про фінанси, - ред.). І що ми не є охоронцями їхніх грошей. І вкрай наївно з боку Фіцо вважати, що йому це зійде з рук", - додав Хойсік.

Зокрема Хойсік додав, що Словаччина ризикує втратити доступ до фондів ЄС, якщо Фіцо продовжить йти неліберальним шляхом.

Тим часом комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс ще в грудні надіслала листа Братиславі з проханням не ліквідовувати прокуратуру, а голова Європейської прокуратури Лаура Кодруца Кьовеші надіслала лист до Комісії в якому заявила про стурбованість поведінкою Словаччини.

Закриття спеціальної прокуратури

Як пише видання, першочерговим завданням Фіцо після повернення до влади було закриття спеціальної прокуратури, яку відкрили ще у 2004 році. Її розслідування призвели до низки обвинувальних вироків у гучних корупційних справах, багато з яких були пов'язані з правлячою партією чинного прем'єр-міністра.

"Наприкінці лютого Конституційний суд Словаччини призупинив дію частини реформи кримінального кодексу Фіцо, яка зменшила покарання за корупцію і скоротила термін давності для таких серйозних злочинів, як зґвалтування. Реформа кримінального кодексу Фіцо викликала масові протести по всій країні і розлютила опозицію", - додає Politico.

Вашечка відзначив, що генеральний прокурор Даніель Ліпшич систематично переслідував Фіцо та його "союзників" та став найголовнішим ворогом для прем'єра. Також він додав, що сьогодні Фіцо зосереджений на позиціонуванні своїх людей у ключових інституціях, так сам, як це робив й Орбан в Угорщині.

Загроза ЗМІ

У тому ж числі словацький уряд оголосив низку ЗМІ "ворожими" та "недостатньо об'єктивними". Натомість він віддав перевагу проросійським медіа, таким як Hlavne spravy, які поширюють кремлівські наративи.

Зокрема Фіцо критикував суспільний мовник "Радіо і телебачення Словаччини" та закликав до зміни його керівництва.

"У 2018 році вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової спричинило найбільші протести з часів Оксамитової революції 1989 року, коли словаки вийшли на вулиці з вимогою повалення комуністичного чехословацького режиму", - додає Politico.

Саме після вбивства журналіста Фіцо раніше подав у відставку, як й кілька інших високопосадовців. Втім, зараз він знову при владі.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Нещодавно Чехія скасувала спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.