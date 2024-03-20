Словакия стала "головной болью" для ЕС в сфере верховенства права, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Мафиозное государство"

От попыток контролировать государственные СМИ до отмены специальной прокуратуры, а также повторения российской пропаганды - правящая коалиция Словакии следует поведению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда дело доходит до нелиберальных взглядов. В качестве примера, сегодня, 20 марта, Братислава закроет специальную прокуратуру, которая занималась серьезными коррупционными делами, которые, в свою очередь, касались Фицо и его близких бизнес-союзников.

По словам политического аналитика Братиславского института политики Михала Вашечки, Фицо "пытается создать мафиозное государство" и построить "властную пирамиду".

Соответствующие шаги со стороны Словакии вызывают беспокойство в ЕС, а чиновники заявляют об обеспокоенности из-за нарушения верховенства права.

Европейская комиссия находится под давлением

Между тем Европейская комиссия находится под растущим давлением со стороны Европейского парламента, который требует "показать зубы" в вопросе верховенства права после решения разблокировать миллиарды средств союза, которые были предназначены Венгрии.

"Комиссия гораздо больше склонна не повторять ошибок, которые произошли в Венгрии, когда ситуацию терпели слишком долго и позволили Орбану эскалацию", - заявил вице-президент Европарламента Мартин Хойсик.

Орбан, со своей стороны, уже давно стал проблемой для ЕС, что побудило Комиссию заморозить средства. Сейчас существуют опасения, что следующей может стать и Словакия.

"Мы обсуждаем среднесрочный бюджет. Мы не можем подорвать внутреннюю уверенность стран-членов в том, что мы плохо заботимся (о финансах, - ред.). И что мы не являемся охранниками их денег. И крайне наивно со стороны Фицо считать, что ему это сойдет с рук", - добавил Хойсик.

В частности Хойсик добавил, что Словакия рискует потерять доступ к фондам ЕС, если Фицо продолжит идти нелиберальным путем.

Между тем комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс еще в декабре направила письмо Братиславе с просьбой не ликвидировать прокуратуру, а председатель Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кьовеши направила письмо в Комиссию в котором заявила об обеспокоенности поведением Словакии.

Закрытие специальной прокуратуры

Как пишет издание, первоочередной задачей Фицо после возвращения к власти было закрытие специальной прокуратуры, которую открыли еще в 2004 году. Ее расследования привели к ряду обвинительных приговоров по громким коррупционным делам, многие из которых были связаны с правящей партией действующего премьер-министра.

"В конце февраля Конституционный суд Словакии приостановил действие части реформы уголовного кодекса Фицо, которая уменьшила наказание за коррупцию и сократила срок давности для таких серьезных преступлений, как изнасилование. Реформа уголовного кодекса Фицо вызвала массовые протесты по всей стране и разозлила оппозицию", - добавляет Politico.

Вашечка отметил, что генеральный прокурор Даниэль Липшич систематически преследовал Фицо и его "союзников" и стал главным врагом для премьера. Также он добавил, что сегодня Фицо сосредоточен на позиционировании своих людей в ключевых институтах, так же, как это делал и Орбан в Венгрии.

Угроза СМИ

В том же числе словацкое правительство объявило ряд СМИ "враждебными" и "недостаточно объективными". Вместо этого он отдал предпочтение пророссийским медиа, таким как Hlavne spravy, которые распространяют кремлевские нарративы.

В частности Фицо критиковал общественный вещатель "Радио и телевидение Словакии" и призвал к смене его руководства.

"В 2018 году убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой вызвало крупнейшие протесты со времен Бархатной революции 1989 года, когда словаки вышли на улицы с требованием свержения коммунистического чехословацкого режима", - добавляет Politico.

Именно после убийства журналиста Фицо ранее подал в отставку, как и несколько других высокопоставленных чиновников. Впрочем, сейчас он снова у власти.

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью в Словакии состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришел Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркивала, что Украина не имеет проблем с новым правительством Словакии.