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Словаччина призупиняє імпорт українського зерна

Фото: Словаччина призупиняє імпорт українського зерна (Андрій Кримський, УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України. Це питання також обговорюватиметься під час засідання, сьогодні 17 квітня.

Про це заявив речник уряду на умовах анонімності, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначає The Guardian, посли країн-членів ЄС у Брюсселі також порушать питання щодо призупинення імпорту українського зерна з боку Польщі й Угорщини.

За словами чиновника, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишиться в блоці, однак не буде продано.

"Ми очікуємо від Польщі та Угорщини пояснень, а також реакції Європейської комісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить з пропозицією з цього приводу. Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці", - додав речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що влада Болгарії також може ввести заборону на імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною.

Як писало Reuters, вже цього тижня представники країн-членів Європейського Союзу порушать питання заборони імпорту зерна та інших продуктів харчування з України.

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