Словакия приостанавливает импорт украинского зерна

Словакия временно приостанавливает импорт зерновых и других продуктов из Украины. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании, сегодня 17 апреля.
Об этом заявил представитель правительства на условиях анонимности, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает The Guardian, послы стран-членов ЕС в Брюсселе также поднимут вопрос о приостановлении импорта украинского зерна со стороны Польши и Венгрии.
По словам чиновника, низкие мировые цены и спрос означают, что зерно останется в блоке, однако не будет продано.
"Мы ожидаем от Польши и Венгрии объяснений, а также реакции Европейской комиссии. Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением на этот счет. Посмотрим, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы", - добавил спикер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что власти Болгарии также могут ввести запрет на импорт украинского зерна вслед за Польшей и Венгрией.
Как писало Reuters, уже на этой неделе представители стран-членов Европейского Союза поднимут вопрос запрета импорта зерна и других продуктов питания из Украины.
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