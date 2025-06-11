Словаччина погрожує заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії: що вимагає Фіцо

Зазначається, що новий раунд санкцій, запропонований Єврокомісією, включає обмеження на російські енергетичні доходи, банки та військово-промисловий комплекс. Зокрема, йдеться про заборону на операції з газопроводами "Північний потік" і про зниження граничної ціни на російську нафту до 45 доларів за барель.

Фіцо розкритикував план ЄС щодо поступової відмови від російського газу, нафти та ядерного палива, назвавши його "економічним самогубством". За його словами, Словаччина не може дозволити собі підтримати санкції, які ставлять під загрозу її енергетичну безпеку.

"Словаччина не підтримуватиме майбутній 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо Європейська комісія не надасть їй реального вирішення кризової ситуації, в якій Словаччина опиниться після повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії", - заявив Фіцо.

Reuters відзначило, що Словаччина досі не блокувала жоден із попередніх санкційних пакетів, однак тепер, як і Угорщина, яка також залежить від російського газу, готова йти на жорсткі кроки.