Словакия угрожает заблокировать новый пакет санкций ЕС против России: что требует Фицо

Отмечается, что новый раунд санкций, предложенный Еврокомиссией, включает ограничения на российские энергетические доходы, банки и военно-промышленный комплекс. В частности, речь идет о запрете на операции с газопроводами "Северный поток" и о снижении предельной цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

Фицо раскритиковал план ЕС по постепенному отказу от российского газа, нефти и ядерного топлива, назвав его "экономическим самоубийством". По его словам, Словакия не может позволить себе поддержать санкции, которые ставят под угрозу ее энергетическую безопасность.

"Словакия не будет поддерживать будущий 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предоставит ей реального решения кризисной ситуации, в которой Словакия окажется после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", - заявил Фицо.

Reuters отметило, что Словакия до сих пор не блокировала ни один из предыдущих санкционных пакетов, однако теперь, как и Венгрия, которая также зависит от российского газа, готова идти на жесткие шаги.