Словаччина підтримає виділення 50 млрд євро Україні від ЄС, - Фіцо

"Я розумію, що деякі наші заяви можуть викликати суперечки. Але нас просять затвердити 50 мільярдів євро для України на наступні чотири роки. Словаччина погоджується і буде погоджуватися. Ми не будемо чинити жодних перешкод", - заявив Фіцо.

Також він нагадав про те, що Словаччина не виступала проти запрошення України приєднатись до Європейського союзу попри те, що підготовка країни, на його думку, "дуже низька".

"Гаразд, ми також сказали "так" на це і припускаємо, що тепер будуть переговори про вступ, які можуть зайняти більше часу, але які повинні бути виконані. Я перепрошую, але я публічно представлю свою позицію так, як я її бачу", - додав Фіцо.

Позиція щодо війни в Україні

Фіцо сумнівається у тому, що війну в Україні можна завершити військовим шляхом. За його словами, він підтримує всі мирні ініціативи, які існують, оскільки Київ налаштований перемогти лише війною.

"Отже, одна річ - це конкретна підтримка України. Без "реверсу" газу, що ми робили як Словаччина кілька років тому - тоді ми допомагали Україні саме таким чином. Сьогодні ми також допомагаємо гуманітарною допомогою. Гадаю, я все ще можу назвати речі своїми словами, чи не так?", - додав Фіцо.

50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

Зустріч Шмигаля та Фіцо

24 січня в Ужгороді проходила зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. У ході зустрічі з’ясувалося, що уряд України має намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам.

Усі подробиці зустрічі можна дізнатись за посиланням в матеріалі РБК-Україна.