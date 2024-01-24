Шмигаль хоче сформувати зі Словаччиною політику "нового прагматизму" попри розбіжності

Уряд України має намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram- канал.

"Впевнений, що сьогоднішня зустріч із прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", - написав він.

Зустріч в Ужгороді

Нагадаємо, 24 січня в Ужгороді проходить зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Відносини Словаччини з Україною погіршилися після перемоги на парламентських виборах у 2023 році партії Фіцо, який одразу заявив, що має намір припинити військову допомогу Києву.

Крім того, Фіцо підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує фінансову та військову допомогу ЄС Украіні.

В Ужгороді відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з угорським колегою Петером Сійярто. Вона пройде за 5 днів, 29 січня. Головним її завданням стане обговорення домовленостей щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.