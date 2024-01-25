Словакия поддержит выделение 50 млрд евро Украине от ЕС, - Фицо

"Я понимаю, что некоторые наши заявления могут вызвать споры. Но нас просят утвердить 50 миллиардов евро для Украины на следующие четыре года. Словакия соглашается и будет соглашаться. Мы не будем чинить никаких препятствий", - заявил Фицо.

Также он напомнил о том, что Словакия не выступала против приглашения Украины присоединиться к Европейскому союзу несмотря на то, что подготовка страны, по его мнению, "очень низкая".

"Ладно, мы также сказали "да" на это и предполагаем, что теперь будут переговоры о вступлении, которые могут занять больше времени, но которые должны быть выполнены. Я извиняюсь, но я публично представлю свою позицию так, как я ее вижу", - добавил Фицо.

Позиция относительно войны в Украине

Фицо сомневается в том, что войну в Украине можно завершить военным путем. По его словам, он поддерживает все мирные инициативы, которые существуют, поскольку Киев настроен победить только войной.

"Итак, одна вещь - это конкретная поддержка Украины. Без "реверса" газа, что мы делали как Словакия несколько лет назад - тогда мы помогали Украине именно таким образом. Сегодня мы также помогаем гуманитарной помощью. Думаю, я все еще могу назвать вещи своими словами, не так ли?", - добавил Фицо.

50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

Встреча Шмыгаля и Фицо

24 января в Ужгороде проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи выяснилось, что правительство Украины намерено сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам.

Все подробности встречи можно узнать по ссылке в материале РБК-Украина.