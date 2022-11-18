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Словаччина передала Україні ще одну САУ Zuzana 2

Фото: Словаччина передала Україні ще одну САУ Zuzana 2 (twitter.com/JaroNad)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримала від Словаччини ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

"Раді підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 Howitzer була передана українським Збройним силам і готова захищати невинні життя", - написав він.

САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. Завдяки стволу довжиною 52 калібру артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу було зменшено з чотирьох до трьох.

Гаубиця також володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет можуть потрапити по одній меті одночасно.

Зазначимо, що раніше Словаччина та Україна домовилися про постачання восьми артилерійських установок Zuzana 2.

Перші чотири САУ від Словаччини Україна отримала у серпні.

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