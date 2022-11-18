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Словакия передала Украине еще одну САУ Zuzana 2

Фото: Словакия передала Украине еще одну САУ Zuzana 2 (twitter.com/JaroNad)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получила от Словакии еще одну самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Словакии Ярослава Надя.

"Рады подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 Howitzer была передана украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", - написал он.

САУ Zuzana 2 - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. Благодаря стволу длиной 52 калибра артустановка способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа было уменьшено с четырех до трех.

Гаубица также владеет автоматом зарядки, позволяющей вести огонь в режиме MRSI - несколько ракет могут попасть по одной цели одновременно.

Напомним, что ранее Словакия и Украина договорились о поставках восьми артиллерийских установок Zuzana 2.

Первые четыре САУ от Словакии Украина получила в августе.

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