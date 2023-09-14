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Словаччина оголосила про висилку з країни співробітника російського посольства

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Словацька Республіка ухвалила в четвер, 14 вересня 2023 року, рішення про висилку співробітника Посольства Російської Федерації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Словаччини.

Причиною є його діяльність, яка прямо порушувала Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, що була ретельно задокументована компетентними органами Словацької Республіки. 

"Згадана особа повинна покинути територію Словацької Республіки протягом 48 годин", - йдеться в повідомленні. 

Російського посла викликали "на килим"

У зв'язку з цим Міністерство закордонних і європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації в Словаччині та настійно закликало його до того, щоб Представництво РФ у Словаччині та його представники здійснювали свою діяльність відповідно до чинного законодавства. 

Також його закликали до виконання Віденської конвенції про дипломатичні зносини, дотримання яких обидві країни дотримувалися в минулому, та утримуватися від подальших дій, які суперечать цій Конвенції, а також іншим положенням міжнародного права та дипломатичних звичаїв.

Вигнання російських дипломатів з інших країн

Нещодавно російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати і 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями. Це сталося після скандалу зі шпигунством у Молдові.

Також уряд Данії 1 вересня повідомив російського посла Володимира Барбіна про те, що штат посольства РФ у Копенгагені має бути скорочено.

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