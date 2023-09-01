Данія скоротила штат посольства Росії в Копенгагені

Уряд Данії сьогодні, 1 вересня, повідомив російського посла Володимира Барбіна про те, що штат посольства РФ у Копенгагені має бути скорочено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Данії .

Зазначається, що його має бути скорочено до рівня посольства Данії в Москві.

Конкретно це означає стелю в 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників посольства Росії в Копенгагені.

Росія хотіла отримати візи в Данію для своїх розвідників

"Данія і Росія ведуть довгострокові переговори щодо віз для співробітників посольства Данії в Москві з метою підтримання нормального функціонування посольств як у Данії, так і в Росії", - йдеться в повідомленні.

Переговори не привели до результатів через неодноразові спроби Росії включити в ці переговори запити на отримання віз для російських розвідників.

Коли російські дипломати мають покинути Данію

Рішення про паритет розмірів двох посольств означає, що російське посольство в Копенгагені має скоротити нинішній штат співробітників. Скорочення має бути завершено не пізніше 29 вересня.

Однак у МЗС не уточнили, скільки саме російських дипломатів має покинути Данію.

Вигнання російських дипломатів з інших країн

Нещодавно російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати і 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями. Це сталося після скандалу зі шпигунством у Молдові.

Також у квітні Швеція вислала п'ятьох російських дипломатів із країни. Про це оголосили наступного дня після того, як представники різних ЗМІ опублікували черговий епізод розслідування "Війна тіней" про російські розвідувальні операції у скандинавському регіоні.