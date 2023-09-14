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Словакия объявила о высылке из страны сотрудника российского посольства

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Словацкая Республика приняла в четверг, 14 сентября 2023 года, решение о высылке сотрудника Посольства Российской Федерации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Словакии.

Причиной является его деятельность, которая прямо нарушала Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что было тщательно задокументировано компетентными органами Словацкой Республики. 

"Упомянутое лицо должно покинуть территорию Словацкой Республики в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

Российского посла вызвали "на ковер"

В связи с этим Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики вызвало посла Российской Федерации в Словакии и настоятельно призвало его к тому, чтобы Представительство РФ в Словакии и его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

Также его призвали к выполнению Венской конвенции о дипломатических сношениях, соблюдение которых обе страны придерживались в прошлом, и воздерживаться от дальнейших действий, противоречащих этой Конвенции, а также другим положениям международного права и дипломатических обычаев.

Изгнание российских дипломатов из других стран

Недавно российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями. Это произошло после скандала со шпионажем в Молдове.

Также правительство Дании 1 сентября уведомило российского посла Владимира Барбина о том, что штат посольства РФ в Копенгагене должен быть сокращен.

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