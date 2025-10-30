Словаччина може втратити право голосу в Раді ЄС: причина у конституційних змінах

Зазначається, що стаття 7 - один із найжорсткіших механізмів впливу Євросоюзу на країни-члени внаслідок порушення базових принципів. На країну-порушника можуть чекати санкції, зокрема, позбавлення права голосу в Раді ЄС.

Парламент Нідерландів ухвалив 16 жовтня резолюцію, в якій депутати закликали уряд відреагувати на дії Словаччини, яка, на їхню думку, обмежує права ЛГБТ+ всупереч європейському праву.

Видання пише, що наразі уряд наразі Нідерландів неофіційно з’ясовує, чи готові інші європейські країни підтримати ініціативу. Гаага сподівається, що Європейська комісія зробить перший крок ті ініціює справу про порушення перед Судом ЄС.

Парламент Словаччини схвалив у вересні зміни до конституції, які закріплюють визначення лише двох статей - чоловічої та жіночої. Крім того, було змінено правила усиновлення.