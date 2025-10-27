Фіцо заявив, що Словаччина не підтримує військові проєкти ЄС щодо України

Словаччина заявила, що не візьме участі в ініціативах Європейського союзу, спрямованих на військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина не має наміру ставати частиною фінансових програм, пов'язаних із військовими витратами та управлінням війною.

Також Фіцо додав, що країна має зосередитися на захисті власних інтересів та економічної стабільності.

Він пояснив, що участь у подібних ініціативах суперечить позиції нового уряду, орієнтованої на внутрішні пріоритети, а не на зовнішньополітичні конфлікти.

Критика санкцій і рішення щодо активів РФ

Прем'єр також піддав критиці санкції Євросоюзу проти Росії. На його думку, обмежувальні заходи завдають більше шкоди країнам Європи, ніж Москві.

Фіцо окремо назвав "великою помилкою" рішення ЄС передати Україні 140 мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів.

Він зазначив, що подібні кроки підривають довіру до міжнародної фінансової системи і створюють ризиковану практику, здатну негативно позначитися на економічній безпеці Європи.

Контекст ситуації

Заява Фіцо прозвучала на тлі дискусій у Євросоюзі щодо розширення програм військової та економічної підтримки України. Відмова Словаччини брати участь у цих ініціативах відображає прагнення Братислави дотримуватися більш стриманої та прагматичної політики щодо війни та взаємодії з Росією.