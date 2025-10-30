Словакия может потерять право голоса в Совете ЕС: причина в конституционных изменениях

Отмечается, что статья 7 - один из самых жестких механизмов воздействия Евросоюза на страны-члены вследствие нарушения базовых принципов. Страну-нарушителя могут ждать санкции, в частности, лишение права голоса в Совете ЕС.

Парламент Нидерландов принял 16 октября резолюцию, в которой депутаты призвали правительство отреагировать на действия Словакии, которая, по их мнению, ограничивает права ЛГБТ+ вопреки европейскому праву.

Издание пишет, что сейчас правительство Нидерландов неофициально выясняет, готовы ли другие европейские страны поддержать инициативу. Гаага надеется, что Европейская комиссия сделает первый шаг и инициирует дело о нарушении перед Судом ЕС.

Парламент Словакии одобрил в сентябре изменения в конституцию, которые закрепляют определение только двух полов - мужского и женского. Кроме того, были изменены правила усыновления.