UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Словаччина хоче вдвічі збільшити виробництво боєприпасів

Фото: міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Словаччина має намір удвічі збільшити виробництво боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, яку приводить Pravda.

"Ми також відвідаємо наші підприємства, які виробляють боєприпаси з метою ще більшого збільшення виробництва. Ми вже вжили заходів щодо збільшення виробництва і хочемо збільшити його ще більше" - сказав Надь.

Він планує поговорити на цю тему з єврокомісаром із внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном під час запланованого візиту до Словаччини. За словами Надя, вони вже подвоїли виробництво боєприпасів, тепер хочуть його збільшити ще на сто відсотків.

"Якщо вийде, будуть потрібні інвестиції, про це ми також поговоримо з єврокомісаром", - додав міністр.

Цього тижня єврокомісар оголосив, що Євросоюз вживе заходів для збільшення виробництва боєприпасів, призначених для України, на заводах 15 промислових груп у 11 країнах Європи.

Нагадаємо, що українські військові потребують поставок наступального та оборонного озброєння від міжнародних партнерів.

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Виробництво розгорнуто у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів сьогодні мав обговорити питання постачання боєприпасів для української армії. Зокрема, на порядку денному спільні закупівлі снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВійна в Україні