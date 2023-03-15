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Словакия хочет вдвое увеличить производство боеприпасов

Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Словакия намерена вдвое увеличить производство боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя, которое приводит Pravda.

"Мы также посетим наши предприятия, производящие боеприпасы с целью еще большего увеличения производства. Мы уже приняли меры по увеличению производства и хотим увеличить его еще больше" - сказал Надь.

Он планирует поговорить на эту тему с еврокомиссаром по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретоном во время запланированного визита в Словакию. По словам Надя, они уже удвоили производство боеприпасов, теперь хотят увеличить его еще на сто процентов.

"Если получится, потребуются инвестиции, об этом мы также поговорим с еврокомиссаром", - добавил министр.

На этой неделе еврокомиссар объявил, что Евросоюз примет меры по увеличению производства боеприпасов, предназначенных для Украины, на заводах 15 промышленных групп в 11 странах Европы.

Напомним, что украинские военные нуждаются в поставках наступательного и оборонного вооружения от международных партнеров.

Государственный концерн "Укроборонпром" приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов сегодня обсудил вопрос поставки боеприпасов для украинской армии. В частности, в повестке дня совместные закупки снарядов.

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