Ракети, дрони та снаряди. У Міноборони назвали нагальні потреби України
Українські військові потребують поставок наступального та оборонного озброєння від міжнародних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Зазначається, що через високу інтенсивність бойових дій, а також для захисту та звільнення тимчасово захоплених росіянами територій, наші бійці потребують постачання оборонного та наступального озброєння від міжнародних союзників.
До найбільш необхідних видів озброєнь відносять:
- ракети до РСЗВ HIMARS;
- ракети до РСЗВ MARS;
- 155 мм снаряди;
- 120 мм міни;
- ракети до систем ППО;
- ракети до систем протитанкових ракетних комплексів;
- авіаційні засоби ураження;
- баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе),
- танкові снаряди 105 та 125 мм.
Комунікаційники зазначають, що західні зразки озброєння завдяки кращим технічним характеристикам демонструють більшу ефективність на полі бою, ніж радянські аналоги, які стоять на озброєнні у російської армії. А це, у свою чергу, дозволяє українським бійців витрачати менше боєприпасів та досягати успіху поставлених задач з меншим ризиком для життя.
Нагадаємо, що вже розпочалася десята зустріч союзників України у форматі "Рамштайн".
Раніше речник Пентагону Пет Райдер заявляв, що на засіданні союзники зосередяться на найнагальніших потребах України, включаючи боєприпаси.
РБК-Україна аналізувало, чого чекати Україні від десятого "Рамштайну".
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