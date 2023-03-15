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Ракети, дрони та снаряди. У Міноборони назвали нагальні потреби України

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Середа 15 березня 2023 14:54
Ракети, дрони та снаряди. У Міноборони назвали нагальні потреби України Фото: у Міноборони назвали нагальні потреби України щодо озброєння (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові потребують поставок наступального та оборонного озброєння від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Зазначається, що через високу інтенсивність бойових дій, а також для захисту та звільнення тимчасово захоплених росіянами територій, наші бійці потребують постачання оборонного та наступального озброєння від міжнародних союзників.

Ракети, дрони та снаряди. У Міноборони назвали нагальні потреби України

До найбільш необхідних видів озброєнь відносять:

  • ракети до РСЗВ HIMARS;
  • ракети до РСЗВ MARS;
  • 155 мм снаряди;
  • 120 мм міни;
  • ракети до систем ППО;
  • ракети до систем протитанкових ракетних комплексів;
  • авіаційні засоби ураження;
  • баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе),
  • танкові снаряди 105 та 125 мм.

Комунікаційники зазначають, що західні зразки озброєння завдяки кращим технічним характеристикам демонструють більшу ефективність на полі бою, ніж радянські аналоги, які стоять на озброєнні у російської армії. А це, у свою чергу, дозволяє українським бійців витрачати менше боєприпасів та досягати успіху поставлених задач з меншим ризиком для життя.

Нагадаємо, що вже розпочалася десята зустріч союзників України у форматі "Рамштайн".

Раніше речник Пентагону Пет Райдер заявляв, що на засіданні союзники зосередяться на найнагальніших потребах України, включаючи боєприпаси.

РБК-Україна аналізувало, чого чекати Україні від десятого "Рамштайну".

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