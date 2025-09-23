Словаччина хоче приєднається до "стіни дронів", - президент

Пеллегріні наголосив, що Словаччина є повноправним членом НАТО і бере активну участь у всіх консультаціях у рамках статті 4 Північноатлантичного договору.

"Наразі це поки що лише початкова заява Єврокомісії про необхідність створення такого механізму ("стіни дронів" - ред.), тому я не хочу робити передчасних висновків", - додав він.

Президент зазначив, що повітряний простір країн НАТО має бути повністю захищений, незалежно від того, про які країни йдеться.

Пеллегріні впевнений, що міністр оборони, міністр закордонних і європейських справ, а також представники збройних сил Словаччини зроблять усе можливе, щоб країна стала частиною такого проєкту.