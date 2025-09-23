Словаччина хоче приєднається до "стіни дронів", - президент

Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "стіна дронів". Така ініціатива має захистити країни від атак безпілотників.
Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.
Пеллегріні наголосив, що Словаччина є повноправним членом НАТО і бере активну участь у всіх консультаціях у рамках статті 4 Північноатлантичного договору.
"Наразі це поки що лише початкова заява Єврокомісії про необхідність створення такого механізму ("стіни дронів" - ред.), тому я не хочу робити передчасних висновків", - додав він.
Президент зазначив, що повітряний простір країн НАТО має бути повністю захищений, незалежно від того, про які країни йдеться.
Пеллегріні впевнений, що міністр оборони, міністр закордонних і європейських справ, а також представники збройних сил Словаччини зроблять усе можливе, щоб країна стала частиною такого проєкту.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сім країн ЄС, Україна та Європейська комісія проведуть переговори щодо створення "стіни дронів" для захисту від російських безпілотників.
Представник Єврокомісії Томас Регнієр, наголосив, що таку ініціативу пропонує глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, оскільки протягом останніх кількох тижнів російські дрони вторгалися в повітряний простір Румунії та Польщі.